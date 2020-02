Watertown Out Duels Pierre for ESD Championship

PIERRE, S.D. – The Watertown Arrows won the ESD Regular Season Wrestling title on Friday night in Pierre with a 34-27 win over the Pierre Governors dethroning them of the ESD Championship won a year ago. Watertown won four consecutive matches from 160 through 190 to build a lead the Governors could not over come. The loss was the only dual loss of the season for the Governors who now prepare for the Region 3A Wrestling meet next week in Aberdeen

Watertown (WATE) 34.0 Pierre T.F. Riggs (PTFR) 27.0

106: Blake Judson (PTFR) over Weston Everson (WATE) (Dec 5-0) 113: Connor Hanson (WATE) over Trey Lewis (PTFR) (Fall 4:40) 120: Carson Hansmann (WATE) over Kahlor Hindman (PTFR) (Dec 7-6) 126: Deegan Houska (PTFR) over Cael Sutton (WATE) (Fall 1:28) 132: Ty Althoff (WATE) over Hayden Shaffer (PTFR) (MD 16-2) 138: Jaxson Waugh (WATE) over Tyson Johnson (PTFR) (Dec 6-4) 145: Cade Hinkle (PTFR) over Peyton Johnston (WATE) (Dec 8-1) 152: Jack Van Camp (PTFR) over Kobe Kettwig (WATE) (Fall 3:40) 160: Lexan Thorson (WATE) over Daniel Tafoya (PTFR) (TF 17-2 6:00) 170: Sam Stroup (WATE) over Jaret Clarke (PTFR) (Fall 3:28) 182: Jayden Hartford (WATE) over Maguire Raske (PTFR) (Dec 8-2) 195: Connor Wirtjes (WATE) over Jacob Larson (PTFR) (MD 14-1) 220: Regan Bollweg (PTFR) over Lincoln Stahl (WATE) (Dec 3-1) 285: Preston Taylor (PTFR) over (WATE) (For.)

Earlier the Governors set up their match for the ESD Championship with a 38-24 victory over the Mitchell Kernels. The Governors got pins from Cade Hinkle, Jack Van Camp and Regan Bollweg and Major Decision victory by Blake Judson along with 5 other wins by decision in the match.

Pierre T.F. Riggs (PTFR) 38.0 Mitchell (MITC) 24.0

106: Blake Judson (PTFR) over Spencer Eldeen (MITC) (TF 15-0 4:36) 113: Trey Lewis (PTFR) over Kaileb Hubbard (MITC) (Dec 6-5) 120: Kahlor Hindman (PTFR) over Brock Sparks (MITC) (Dec 3-1) 126: Deegan Houska (PTFR) over Brandon Sparks (MITC) (Dec 10-3) 132: Hayden Shaffer (PTFR) over Bryce Palmer (MITC) (Dec 9-4) 138: Kyler Bauder (MITC) over Tyson Johnson (PTFR) (Dec 5-1) 145: Cade Hinkle (PTFR) over Riley McGinnis (MITC) (Fall 0:23) 152: Jack Van Camp (PTFR) over Quincey Young (MITC) (Fall 0:42) 160: Tyson Degen (MITC) over Daniel Tafoya (PTFR) (Fall 5:17) 170: Jaret Clarke (PTFR) over Conner Thelen (MITC) (Dec 10-4) 182: Blake Fredericks (MITC) over Gavin Stotts (PTFR) (Dec 6-1) 195: Regan Bollweg (PTFR) over Kendall Fick (MITC) (Fall 1:19) 220: Wyatt Winter (MITC) over Jacob Larson (PTFR) (Fall 4:35) 285: Beau Foote (MITC) over Preston Taylor (PTFR) (Fall 0:38)