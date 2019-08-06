Tuesday AM Scoreboard
MAJOR LEAGUE BASEBALL
INTERLEAGUE
Cincinnati 7 L-A Angels 4
Chi Cubs 6 Oakland 5
Minnesota 5 Atlanta 3
AMERICAN LEAGUE
N-Y Yankees 9 Baltimore 6
Texas 1 Cleveland 0
Chi White Sox 7 Detroit 4
Boston 7 Kansas City 5
Toronto 2 Tampa Bay 0
NATIONAL LEAGUE
N-Y Mets 6 Miami 2
Milwaukee 9 Pittsburgh 7
N-Y Mets 5 Miami 4
Philadelphia 7 Arizona 3
Washington 4 San Francisco 0
L-A Dodgers 8 St. Louis 0
SOUTH DAKOTA SCOREBOARD
American Association Baseball
Cleborne Railroaders 3, Sioux Falls Canaries 1
Expedition League Baseball
Pierre Trappers 12, Badlands Big Sticks 4
American Legion Baseball
State B Tournament at Lennox
Humboldt-Hartford 9, Winner-Colome 3 Winner-Colome Eliminated
Redfield 15, Lennox 11