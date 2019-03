Thursday AM Scoreboard

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Philadelphia 118 Boston 115

Orlando 119 New Orleans 96

Cleveland 107 Milwaukee 102

Utah 137 N-Y Knicks 116

Memphis 126 Houston 125 OT

Chicago 126 Washington 120 OT

Miami 110 San Antonio 105

Toronto 123 Oklahoma City 114 OT

Portland 126 Dallas 118

COLLEGE BASKETBALL

NCAA First Four

EAST

N. Dakota St. 78 NC Central 74

WEST

Arizona St. 74 St. John’s 65

NIT

First Round

Norfolk St. 80 Alabama 79

Xavier 78 Toledo 64

Harvard 71 Georgetown 68

Wichita St. 76 Furman 70

TCU 82 Sam Houston St. 69

Nebraska 80 Butler 76

CIT

First Round

Green Bay 102 ETSU 94

Presbyterian 73 Seattle 68

Texas Southern 95 New Orleans 89 OT

Rio Grande 74 Grambling St. 73

CBI

First Round

DePaul 100 Cent. Michigan 86

Brown 83 UAB 78

Coastal Carolina 81 Howard 72

South Florida 82 Stony Brook 79 OT

Longwood 90 Southern Miss. 68

West Virginia 77 Grand Canyon 63

Loyola Marymount 56 California Baptist 55 —

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Toronto 4 Buffalo 2

Tampa Bay 5 Washington 4 OT

Vancouver 7 Ottawa 4

Winnipeg 3 Anaheim 0

MAJOR LEAGUE BASEBALL EXHIBITION

INTERLEAGUE

Detroit 3 Philadelphia 1

Pittsburgh 6 Minnesota 5

Atlanta 8 Toronto 7

Arizona 11 Chi White Sox 2

Cincinnati 6 Texas 1

Kansas City 8 Colorado 7

San Francisco 13 Cleveland 0

AMERICAN LEAGUE

Seattle 9 Oakland 7

Houston 2 N-Y Yankees 1

Boston 6 Baltimore 4

Cleveland 4 L-A Angels 2

NATIONAL LEAGUE

Miami 6 St. Louis 0

Milwaukee 10 San Diego 7

L-A Dodgers 4 Chi Cubs 4