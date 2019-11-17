Sunday AM Scoreboard
College Football
SDSU 38, UNI 7
NDSU 49, USD 14
Augustana 45, SMSU 21
Sioux Falls 41, Wayne State 21
UM-Duluth 48, Northern State 10 Black Hills State 19, Azuza Pacific 7 South Dakota Mines 27, Fort Lewis State 17
Dakota Wesleyan 30, Hastings 7
NBA G-League
Skyforce 122, Agua Caliente 108
Men’s College Basketball
Sioux Falls 72, Dakota State 51
Northern State 83, Black Hills State 81 OT
SD Mines 76, Augustana 71
Mount Marty 107, Hastings 105
Dakota Wesleyan 85, Midland 65
Women’s College Basketball
USD 84, Utah 81 OT
Augustana 83, Truman State 62
SMSU 84, Presentation 46
Sioux Falls 81, Chadron State 45
Hastings 65, Mount Marty 49
Dakota Wesleyan 71, Midland 48
USHL
Green Bay 6, Sioux Falls Stampede 3
ECHL Kansas City Mavericks 10, Rapid City Rush 1
College Volleyball NSIC Tournament Quarterfinal Round
Augustana 3, MSU-Moorhead 1
Sioux Falls 3, Mary 0
Northern State 3, Wayne State 1
SMSU 3, Minot State 0
NSAA Tournament Championship
Viterbo 3, Dakota State 1