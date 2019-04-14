Sunday, April 14, 2019
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Sports 

Sunday AM Scoreboard

rodfisher

USHL

Sioux Falls Stampede 7, Des Moines 0

NAHL Robertson Cup Playoffs

Central Division Semifinals-Game 2 @ Aberdeen

Aberdeen Wings 6, Austin 2 Aberdeen Leads Series 2-0

College Baseball

SDSU 5, NDSU 2

NDSU 6, SDSU 2

Wayne State 3, Sioux Falls 2

Wayne State 7, Sioux Falls 3

Augustana 5, Concordia-St. Paul 1

Mount Marty 5, Briar Cliff 1

Mount Marty 6, Briar Cliff 0

College Softball

USD 9, UND 6

USD 4, UND 0

Colorado-Colorado Springs 15, Black Hills State 0

Dakota Wesleyan 6, Hastings 3

Dakota Wesleyan 12, Hastings 2

Women’s College Tennis

UND 4, USD 3

NSIC Tournament

Quarterfinals

Augustana 4, SMSU 0

Sioux Falls 4, Winona State 2