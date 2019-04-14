Sunday AM Scoreboard
USHL
Sioux Falls Stampede 7, Des Moines 0
NAHL Robertson Cup Playoffs
Central Division Semifinals-Game 2 @ Aberdeen
Aberdeen Wings 6, Austin 2 Aberdeen Leads Series 2-0
College Baseball
SDSU 5, NDSU 2
NDSU 6, SDSU 2
Wayne State 3, Sioux Falls 2
Wayne State 7, Sioux Falls 3
Augustana 5, Concordia-St. Paul 1
Mount Marty 5, Briar Cliff 1
Mount Marty 6, Briar Cliff 0
College Softball
USD 9, UND 6
USD 4, UND 0
Colorado-Colorado Springs 15, Black Hills State 0
Dakota Wesleyan 6, Hastings 3
Dakota Wesleyan 12, Hastings 2
Women’s College Tennis
UND 4, USD 3
NSIC Tournament
Quarterfinals
Augustana 4, SMSU 0
Sioux Falls 4, Winona State 2