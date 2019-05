Saturday AM Scoreboard

American Association

Sioux Falls Canaries 2, Gary Southshore Railcats 1 12 Innings

College Baseball

Summit League Tournament at Tulsa, OK

Oral Roberts 4, SDSU 0 SDSU Eliminated

NCAA D2 Central Super Regional

Best of Three Series

Central Missouri 6, Augustana 4 Central Missouri leads series 1-0

College Softball

NCAA D2 World Series st Denver, CO

Augustana 4, West Florida 2

Expedition League Baseball

Badlands Big Sticks 6,nPierre Trappers 3

Amateur Baseball

Yankton Tappers 10, Wynot Expos 4

State High School Track and Field Meet

Day 1 Standings

Class AA Boys

1.SF Lincoln (80.50)

2.Watertown (34)

3.Aberdeen Central (25)

3.RC Stevens (25)

5.Brandon Valley (24)

6.Sturgis Brown (22)

7.Pierre T.F. Riggs (19)

8.Spearfish (14)

9.Harrisburg (13)

10.Huron (10)

Class AA Girls

1.SF Roosevelt (51)

2.Watertown (41)

3.SF O’Gorman (39)

4.SF Lincoln (32)

5.RC Stevens (28)

6.Aberdeen Central (23)

7.Brandon Valley (21)

8.Pierre T.F. Riggs (15)

9.SF Washington (14)

10.Harrisburg (12)

Class A Boys

1.Lennox (33)

2.Elk Point-Jefferson (27)

2.St. Thomas More (27)

4.Custer (25)

5.Milbank (21)

6.Chamberlain (20)

7.Beresford (16)

8.Belle Fourche (15)

9.Webster Area (14.50)

10.Vermillion (13)

Class A Girls

1.Custer (39)

2.Hill City (23)

3.Lennox (20)

4.Winner (18)

4.Elk Point-Jefferson (18)

4.Beresford (18)

4.St. Thomas More (18)

8.Ethan/Parkston (14)

8.West Central (14)

10.Mt. Vernon/Plankinton (13)

15.Chamberlain (9)

Class B Boys

1.Warner (27)

2.Northwestern (20)

3.Viborg-Hurley (19)

4.Timber Lake (17)

5.Wall (16)

5.Andes Central/Dakota Chri (16)

7.James Valley Christian (15)

8.Bison (12)

8.Ipswich (12)

10.DR St. Mary (11)

11.Sully Buttes (10)

11.De Smet (10)

11.Hanson (10)

11.Sunshine Bible Academy (10)

19.Jones County (6)

26.Kadoka Area (4)

26.Potter County (4)

31.Herreid/Selby Area (3)

32.Lyman (2.50)

Class B Girls

1.Deubrook Area (45)

2.Ipswich (42)

3.Colman-Egan (24)

4.Estelline/Hendricks (21)

5.Hanson (16)

6.Newell (15)

7.Kimball/White Lake (13)

8.Gayville-Volin (12)

8.Arlington (12)

10.Andes Central/Dakota Chri (11)

10.Corsica-Stickney (11)

10.Avon (11)

13.Sully Buttes (10)

13.White River (10)

17.Jones County (5)

17.Burke (5)

27.Eureka/Bowdle (2)

29.Scotland (1)

29.Bridgewater-Emery (1)

29.Castlewood (1)

29.De Smet (1)

29.Wall (1)