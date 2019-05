Saturday AM Scoreboard

USHL

Clark Cup Best of Five Final

Sioux Falls Stampede 3 Chicago 2 Stampede lead best-of-5 series 1-0

College Softball

Summit League Championship

Semifinal

#2 USD 10 #1 NDSU 1

Elimination Bracket

#1 NDSU 5 #4 SDSU 0

Central 2 Regional

#3 Augustana 4 #2 Winona State 0

College Baseball

SDSU 5 Oral Roberts 4

NSIC Tournament

#1 Augustana 9 #4 Minot State 3

Elimination Bracket

#7 Northern State 10 #6 Minnesota Crookston 0

#4 Minot State 5 #7 Northern State 2

Colleae Men’s Track & Field

Summit League Outdoor Championships

1 NDSU 272

2 SDSU 230

3 USD 155.5

Women’s Track & Field

Summit League Outdoor Championships

1 NDSU 255

2 USD 189.5

3 UND 105.5

High School Boys Track & Field

Rich Greeno Meet

1 SF Lincoln 612.5

2 SF O’Gorman 482

3 Rapid City Stevens 449.5

NEC Meet

1 Milbank 160

2 Hamlin 100

3 Redfield/Doland 93

High School Girls Track & Field

Rich Greeno Meet

1 SF Lincoln 612.5

2 SF Washington 460.5

3 Rapid City Stevens 455

NEC Meet

1 Hamlin 163

2 Milbank 156.5

3 Aberdeen Roncalli 140.5

High School Girls Golf

Mitchell Invitational

1 SF O’Gorman 330

2 SF Roosevelt 343

3 Yankton 352

4 Aberdeen Central 355

5 Pierre 360

Greater Fish Lake Shootout

1 White River 271

2 Mt. Vernon/Plankinton 284

3 Ethan 289

High School Boys Golf

Greater Fish Lake Shootout

1 Kimball/White Lake 255

2 Ethan 264

3 Wessington Springs 281

High School Boys Tennis

ESD Tournament

1. Brandon Valley 354

2. Yankton 275

3. Mitchell 184