PIEREE, S.D. – Here is Monday night’s scoreboard from Pierre JO Softball Division 1 and 2.

Templeton/Hall 9 Flottmeyer/Hansen 6-

Templeton/Hall 12 Schnee/Rounds 7-

Hoffman/Kafka 13 Tostenson/Peschong 7-

Hoffman/Kafka 9 Leidholt/Mastellar 3-

Schnee/Rounds 10 Tostenson/Peschong 9-

Flottmeyer/Hansen 11 Tedrow/Hull/Flottmeyer 2-

Tedrow/Hull/Flottmeyer 10 Leidholt/Mastellar 7-