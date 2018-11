Monday AM Scoreboard

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE

Buffalo 41 N-Y Jets 10

Tennessee 34 New England 10

New Orleans 51 Cincinnati 14

Kansas City 26 Arizona 14

Washington 16 Tampa Bay 3

Chicago 34 Detroit 22

Cleveland 28 Atlanta 16

Indianapolis 29 Jacksonville 26

L.A. Chargers 20 Oakland 6

Green Bay 31 Miami 12

L.A. Rams 36 Seattle 31

Dallas 27 Philadelphia 20

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION

Charlotte 113 Detroit 103

Houston 115 Indiana 103

Orlando 115 N-Y Knicks 89

Milwaukee 121 Denver 114

Portland 100 Boston 94

L.A. Lakers 107 Atlanta 106

NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Minnesota 3 St. Louis 2

Florida 5 Ottawa 1

Arizona 4 Washington 1

Winnipeg 5 New Jersey 2

Boston 4 Vegas 1

San Jose 3 Calgary 1

Colorado 4 Edmonton 1

TOP-25 COLLEGE BASKETBALL

(4) Duke 94 Army 72

(5) Virginia 76 George Washington 57

(10) Michigan St. 106 Florida Gulf Coast 82

(17) Florida St. 80 Tulane 69

(18) Mississippi St. 77 Hartford 59

(20) TCU 79 Oral Roberts 62

MAJOR LEAGUE SOCCER

Kansas City 4 Real Salt Lake 2

SOUTH DAKOTA SCOREBOARD

Women’s College Basketball

South Dakota 96 – Incarnate Word 53

College Volleyball

South Dakota def. North Dakota St. 25-18, 25-18, 25-1

Western Illinois def. South Dakota St. 25-18, 12-25, 24-15, 25-23

College Wrestling

Arizona St. 30 – South Dakota St. 9