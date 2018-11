Hoftiezer Named to Class 11B All State Football Team

VERMILLION, S.D. – State champion Sioux Falls Christian and runner-up Bridgewater-Emery/Ethan both put four players on the Class 11B All-State football team, selected by the South Dakota Football Coaches Association. The Chargers defeated the Seahawks 43-8 in the title game Nov. 9. Christian running back Parker Nelson, tight end Mitch Goodbary, guard Ryan Sjaarda and defensive back Dawson Mulder were honored. One player from Stanley County was named to the Class 11B All State Football team.. Senior Brady Hoftiezer was named the All State Long Snapper. Here is the 11B All State Team.

Offense

Quarterback: Brady Hawkins, Bridgewater-Emery/Ethan (Jr., 6-3, 200)

Fullback: Shaeden Scheidt, Canton (Jr., 6-0, 180)

Running Back: Parker Nelson, Sioux Falls Christian (Sr., 5-11, 175)

Running Back: Jesse Hastings, Mt. Vernon/Plankinton (Jr., 6-0, 230)

Wide Receiver: Jack Antonson, Beresford (Sr., 6-3, 175)

Wide Receiver: Sawyer Schultz, Bridgewater-Emery/Ethan (Sr., 6-4, 175)

Tight End: Mitch Goodbary, Sioux Falls Christian (Sr., 6-5, 220)

Tackle: Carter Dye, Bridgewater-Emery/Ethan (Sr., 6-3, 230)

Tackle: Dawson Rozeboom, Canton (Sr., 6-3, 220)

Guard: Oscar Pravecek, Winner (Jr., 6-1, 240)

Guard: Ryan Sjaarda, Sioux Falls Christian (Sr., 6-0, 190)

Center: Hunter Jacobsen, Canton (Sr., 6-0, 265)

Defense

End: Brayden Havrevold, Sioux Valley (Sr., 6-1, 250)

End: Blake Peterson, Beresford (Sr., 6-4, 245)

Tackle: Isaac Mittan, Sioux Valley (Sr., 6-2, 230)

Tackle: Nash Hutmacher, Chamberlain (Jr., 6-5, 305)

Linebacker: Shea Connot, Winner (Sr. 5-11, 200)

Linebacker: Brad Christensen, Beresford (Jr., 5-9, 160)

Linebacker: Hunter Pranger, Mt. Vernon/Plankinton (Jr., 5-9, 155)

Linebacker: Blake Gessner, McCook Central/Montrose (Jr., 5-11, 175)

Back: Jamin Arend, Bridgewater-Emery/Ethan (Sr., 6-0, 185)

Back: Dawson Mulder, Sioux Falls Christian (Sr., 5-10, 155)

Back: Scott Peterson, Canton (Sr., 6-0, 180)

Back: Trevor Peters, Winner (Jr., 5-10, 150)

Special Teams

Kicker: Pablo Munoz Fraga, Lead-Deadwood (Jr., 5-11, 155)

Punter: Kayden Verley, Canton (Jr., 6-0, 180)

Special Teams Player: Dathon Elmore, Custer (Jr., 5-10, 160

Long Snapper: Brady Hoftiezer, Stanley County (Sr., 6-3, 240)

Honorable Mention

Brady Morgan, Jr., Aberdeen Roncalli; Samiuela Mounga, Sr. Aberdeen Roncalli; Jaden Karst, Sr., Aberdeen Roncalli; KJ St. Pierre, Wagner, Jr.; Connor Hansen, Sr. Aberdeen Roncalli; Andrew Jensen, Sr., Beresford; Wyatt Locke, Sr., Groton Area; Noah Dickson, Jr., Woonsocket/Wessington Springs/Sanborn Central; Jonathan Doeden, Jr., Groton Area; Tyler Kropuenske, Sr., Beresford; Beau VanGelder, Sr., Beresford; Zach Witte, Jr., Sioux Falls Christian; Salesi Mounga, Sr., Aberdeen Roncalli.