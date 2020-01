Govs Improve to 5-0 in Duals

PIERRE, S.D. – The Pierre Governor wrestling team improved to 5-0 in ESD duals with a resounding 66-6 win over Yankton on Friday in Pierre, The Governors recorded 7 pins in the match as they improve to 5-0 in ESD duals this season.

06 Blake Judson (Pierre (TF Riggs)) over Paul McGlone (Yankton) Maj 13-0 4.0 0 113 Tucker Bahm (Yankton) over Trey Lewis (Pierre (TF Riggs)) Dec 5-2 0 3.0 120 Kahlor Hindman (Pierre (TF Riggs)) over Cruz Dyer (Yankton) Dec 6-5 3.0 0 126 Deegan Houska (Pierre (TF Riggs)) over Will Pavlish (Yankton) Fall 3:50 6.0 0 132 Hayden Shaffer (Pierre (TF Riggs)) over Ethan Yasat (Yankton) Fall 2:49 6.0 0 138 Tyson Johnson (Pierre (TF Riggs)) over Kyler Lillie (Yankton) Maj 11-1 4.0 0 145 Cade Hinkle (Pierre (TF Riggs)) over Raynor Roig (Yankton) Fall 0:20 6.0 0 152 Jack Van Camp (Pierre (TF Riggs)) over Jackson Conway (Yankton) Fall 0:41 6.0 0 160 Daniel Tafoya (Pierre (TF Riggs)) over Dominick Kabella (Yankton) Fall 1:20 6.0 0 170 Jaret Clarke (Pierre (TF Riggs)) over Unknown (Unattached) Forf 6.0 0 182 Maguire Raske (Pierre (TF Riggs)) over Kyle Lucht (Yankton) Fall 0:31 6.0 0 195 Regan Bollweg (Pierre (TF Riggs)) over Owen Warren (Yankton) Dec 3-1 3.0 0 220 Jacob Larson (Pierre (TF Riggs)) over Unknown (Unattached) Forf 6.0 0 285 Trevor Ellis (Yankton) over Preston Taylor (Pierre (TF Riggs)) Dec 3-2 0 3.0