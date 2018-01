Governors Host East West Duals on Saturday

PIERRE, S.D. – The 2nd ranked Pierre Governor wrestling team hosted the East West wrestling duals on Saturday in Riggs Hgh Gym. And the Governors had a very good day as they won all 3 matches they wrestled against third ranked Sturgis, 4th ranked Rapid City Central and top ranked Rapid City Stevens. The Governors opened the day with a 47-15 win over Sturgis. They followed that up with a 39-19 win over Rapid City Central and capped the day off with a 36-19 win over top ranked Rapid City Stevens.

Pierre (TF Riggs) defeated Sturgis 47-15

106 – Kelton Olson (Sturgis) over Hayden Shaffer (Pierre (TF Riggs)) SV-1 9-4

113 – Jacob Wood (Sturgis) over Jace Bench-Bresher (Pierre (TF Riggs)) SV-1 4-2

120 – Lincoln Turman (Pierre (TF Riggs)) over Tristan Permann (Sturgis) Maj 11-3

126 – Jack Van Camp (Pierre (TF Riggs)) over Shae Owens (Sturgis) Fall 3:56

132 – William Turman (Pierre (TF Riggs)) over Justin Burnham (Sturgis) TF 15-0

138 – Cade Hinkle (Pierre (TF Riggs)) over Austin Permann (Sturgis) Dec 5-1

145 – Michael Lusk (Pierre (TF Riggs)) over Wren Jacobs (Sturgis) Dec 5-2

152 – Bailey Brengle (Sturgis) over Barry Browning (Pierre (TF Riggs)) Dec 3-0

160 – Austin Senger (Pierre (TF Riggs)) over Jake Sailer (Sturgis) Fall 5:01

170 – Maguire Raske (Pierre (TF Riggs)) over Jaren Puhlman (Sturgis) Fall 0:52

182 – Garrett Leesman (Pierre (TF Riggs)) over Kody Cox (Sturgis) Maj 14-1

195 – Gage Gehring (Pierre (TF Riggs)) over Tice McVay (Sturgis) Maj 12-0

220 – Joel Carpenter (Sturgis) over Gunnar Gehring (Pierre (TF Riggs)) Fall 2:26

285 – Pryce Dyk (Pierre (TF Riggs)) over Clayton Smith (Sturgis) Fall 1:05

Match #2 Round 3

Pierre (TF Riggs) defeated Rapid City Central 39-19

106 – Cael Larson (Rapid City Central ) over Kahlor Hindman (Pierre (TF Riggs)) TF 19-3

113 – Hayden Shaffer (Pierre (TF Riggs)) over Brendan Thompson (Rapid City Central ) SV-1 6-4

120 – Ethan Thibeault (Rapid City Central ) over Jace Bench-Bresher (Pierre (TF Riggs)) Dec 7-6

126 – Jack Van Camp (Pierre (TF Riggs)) over Kadyn Kraye (Rapid City Central ) Dec 5-1

132 – William Turman (Pierre (TF Riggs)) over TJ Morrison (Rapid City Central ) Dec 6-4

138 – Cade Hinkle (Pierre (TF Riggs)) over Cooper Filipek (Rapid City Central ) Fall 0:28

145 – Michael Lusk (Pierre (TF Riggs)) over Unknown (Unattached) Forf

152 – Barry Browning (Pierre (TF Riggs)) over Brayden Burrus (Rapid City Central ) Dec 8-2

160 – Austin Senger (Pierre (TF Riggs)) over Wyatt Jungclaus (Rapid City Central ) Dec 5-2

170 – Bridger Kraye (Rapid City Central ) over Maguire Raske (Pierre (TF Riggs)) Maj 11-3

182 – Nolan Smith (Rapid City Central ) over Garrett Leesman (Pierre (TF Riggs)) Dec 9-7

195 – Gage Gehring (Pierre (TF Riggs)) over Uriah LaRoche (Rapid City Central ) Fall 1:12

220 – Mathais Thompson (Rapid City Central ) over Gunnar Gehring (Pierre (TF Riggs)) Maj 9-1

285 – Pryce Dyk (Pierre (TF Riggs)) over Ty Olson (Rapid City Central ) Fall 3:24

Match #3 Round 5

Pierre (TF Riggs) defeated Rapid City Stevens 36-19

106 – Darien Malone (Rapid City Stevens) over Hayden Shaffer (Pierre (TF Riggs)) Maj 9-0

113 – Jace Bench-Bresher (Pierre (TF Riggs)) over Declan Malone (Rapid City Stevens) Dec 7-2

120 – Lincoln Turman (Pierre (TF Riggs)) over Landen Fischer (Rapid City Stevens) Fall 1:31

126 – Cody BeVier (Rapid City Stevens) over Jack Van Camp (Pierre (TF Riggs)) Dec 3-0

132 – William Turman (Pierre (TF Riggs)) over Logen Fischer (Rapid City Stevens) Fall 1:09

138 – Brandon Sharkey (Rapid City Stevens) over Cade Hinkle (Pierre (TF Riggs)) Dec 6-5

145 – Michael Lusk (Pierre (TF Riggs)) over Cooper Voorhees (Rapid City Stevens) Dec 5-2

152 – Nate Allen (Rapid City Stevens) over Barry Browning (Pierre (TF Riggs)) Dec 8-3

160 – Austin Senger (Pierre (TF Riggs)) over Steele Fuegen (Rapid City Stevens) Fall 2:00

170 – Maguire Raske (Pierre (TF Riggs)) over Caleb Brink (Rapid City Stevens) Dec 3-0

182 – Dante Colicheski (Rapid City Stevens) over James Lees (Pierre (TF Riggs)) Fall 2:56

195 – Garrett Leesman (Pierre (TF Riggs)) over Anthony Knodell (Rapid City Stevens) Dec 5-1

220 – Gage Gehring (Pierre (TF Riggs)) over Hunter McMath (Rapid City Stevens) Dec 5-4

285 – Pryce Dyk (Pierre (TF Riggs)) over Zechariah Patterson (Rapid City Stevens) Dec 8-3