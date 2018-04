Governor Tennis Open Season with 3 Wins

Pierre def RC Central 8-1 1S: Wernsmann(P) def Benson 10-0 2S: Thorson def Warne (P) 10-5 3S: G Judson(P) def Luc 10-6 4S: Adam(P) def Knudson 10-0 5S: Hanson (P) def Hannon 10-4 6S: Leingang(P) def Eberle 10-4 1D: Wernsmann & Hanson (P) def Thorson & Luc 10-3 2D: Warne & Adam (P) def Benson & Eberle 10-3 3D: Judson & Judson (P) def Knutson & Howe 10-5 Pierre def Spearfish 9-0 1S: Wernsmann(P) def Thorman 10-1 2S: Warne (P) def Doerges 10-8 3S: G Judson(P) def Hanson 10-1 4S: Adam(P) def Waters 10-4 5S: Hanson (P) def Seiber 10-0 6S: Leingang(P) def Sayler 10-0 1D: Wernsmann & Hanson (P) def Thorman & Doerges 10-1 2D: Warne & Adam (P) def Hanson & Waters 10-1 3D: Judson & Judson (P) def Seiber & Saylor 10-4 RC Christian def Pierre 5-4 1S: Johnson def Wernsmann(P) 10-3 2S: Postma def Warne (P) 10-6 3S: Greni def G Judson(P) 10-1 4S: Beckloff def Adam(P) 10-8 5S: Hanson (P) def Schlauger 10-6 6S: Leingang(P) def Goddard 10-0 1D: Johnson & Greni def Wernsmann & Hanson (P) 10-7 2D: Warne & Adam (P) def Beckloff & Postma 10-4 3D: Judson & Judson (P) def Goddard & Schlesinger 10-3

