Gov Wrestlers Sweep duals at East West Duals

PIERRE, S.D. –The Pierre Governor wrestling team won all 3 matches it wrestled Saturday at the EAST-WEST Duals that it hosted on Saturday. The Governors opened the day with a 44-27 win over Sturgis as William Turman, Micheal Lusk and Maguire Raske pinned their opponents and the Govs also benefited by winning to matches by forfeit. The Governors then defeated Rapid City Stevens 55-18 and Rapid City Central 42-18. The Governor JV’s went 2-1 on the day losing to Sturgis but downing Rapid City Stevens and Central.

Varsity Duals – Pierre (TF Riggs) is guaranteed 6th place

Match #1 Round 2: Pierre (TF Riggs) defeated Sturgis 44-27

106 – Jacob Wood (Sturgis) over Jack Van Camp (Pierre (TF Riggs)) Dec 5-1

113 – Lincoln Turman (Pierre (TF Riggs)) over Tristan Permann (Sturgis) Maj 10-2

120 – William Turman (Pierre (TF Riggs)) over Shae Owens (Sturgis) Fall 2:20

126 – Chris Nash (Sturgis) over Jace Bench-Bresher (Pierre (TF Riggs)) Dec 10-3

132 – Michael Lusk (Pierre (TF Riggs)) over Matt Willey (Sturgis) Fall 1:37

138 – Austin Senger (Pierre (TF Riggs)) over Jeremiah Palmer (Sturgis) Maj 10-2

145 – Bailey Brengle (Sturgis) over Aric Williams (Pierre (TF Riggs)) Dec 3-2

152 – Maguire Raske (Pierre (TF Riggs)) over Jaren Puhlman (Sturgis) Fall 3:34

160 – Winston Brown (Sturgis) over Riley Kruger (Pierre (TF Riggs)) Fall 2:27

170 – Jake Sailor (Sturgis) over Garrett Leesman (Pierre (TF Riggs)) Fall 3:49

182 – Lucas Stoltenburg (Pierre (TF Riggs)) over Kody Cox (Sturgis) Fall 0:29

195 – Spencer Sarringar (Pierre (TF Riggs)) over Unknown (Unattached) Forf

220 – Joel Carpenter (Sturgis) over Levi Stoltenburg (Pierre (TF Riggs)) Fall 3:04

285 – Ty Paulsen (Pierre (TF Riggs)) over Unknown (Unattached) Forf

Match #2 Round 3: Pierre (TF Riggs) defeated Rapid City Stevens 55-18

106 – Jack Van Camp (Pierre (TF Riggs)) over Dominik Colicheski (Rapid City Stevens) Fall 3:10

113 – Lincoln Turman (Pierre (TF Riggs)) over Logen Fischer (Rapid City Stevens) Fall 1:16

120 – William Turman (Pierre (TF Riggs)) over Landen Fischer (Rapid City Stevens) Fall 0:46

126 – Spencer Stockman (Rapid City Stevens) over Jace Bench-Bresher (Pierre (TF Riggs)) Fall 1:14

132 – Michael Lusk (Pierre (TF Riggs)) over Casey Moser (Rapid City Stevens) Maj 14-1

138 – Austin Senger (Pierre (TF Riggs)) over Cody Secrest (Rapid City Stevens) Fall 1:42

145 – Aric Williams (Pierre (TF Riggs)) over Nate Allen (Rapid City Stevens) Maj 13-4

152 – Maguire Raske (Pierre (TF Riggs)) over Justin Briese (Rapid City Stevens) Dec 9-3

160 – Steele Fuegen (Rapid City Stevens) over Unknown (Unattached) Forf

170 – Dante Colicheski (Rapid City Stevens) over Unknown (Unattached) Forf

182 – Lucas Stoltenburg (Pierre (TF Riggs)) over Caleb Brink (Rapid City Stevens) Fall 3:25

195 – Spencer Sarringar (Pierre (TF Riggs)) over Hunter McMath (Rapid City Stevens) TF 17-2

220 – Levi Stoltenburg (Pierre (TF Riggs)) over Darrien Stutz (Rapid City Stevens) Fall 1:58

285 – Ty Paulsen (Pierre (TF Riggs)) over Zechariah Patterson (Rapid City Stevens) SV-1 2-1

Match #3 Round 5: Pierre (TF Riggs) defeated Rapid City Central 42-28

106 – Jack Van Camp (Pierre (TF Riggs)) over Unknown (Unattached) Forf

113 – Lincoln Turman (Pierre (TF Riggs)) over TJ Morrison (Rapid City Central ) Maj 11-2

120 – Kadyn Kraye (Rapid City Central ) over Jace Bench-Bresher (Pierre (TF Riggs)) Fall 3:51

126 – William Turman (Pierre (TF Riggs)) over Nick Preble (Rapid City Central ) Fall 3:49

132 – Michael Lusk (Pierre (TF Riggs)) over Kayleb Twomey (Rapid City Central ) Maj 11-0

138 – Austin Senger (Pierre (TF Riggs)) over Brayden Burrus (Rapid City Central ) Maj 13-0

145 – Aric Williams (Pierre (TF Riggs)) over Riley McSherry (Rapid City Central ) Dec 3-2

152 – Maguire Raske (Pierre (TF Riggs)) over Tanner Skaare (Rapid City Central ) Fall 3:24

160 – Blake Anderson (Rapid City Central ) over Garrett Leesman (Pierre (TF Riggs)) Fall 2:59

170 – Zach Solano (Rapid City Central ) over Unknown (Unattached) Forf

182 – Kolby Kost (Rapid City Central ) over Lucas Stoltenburg (Pierre (TF Riggs)) Maj 9-1

195 – Spencer Sarringar (Pierre (TF Riggs)) over Anthony Knodell (Rapid City Central ) Fall 1:41

220 – Timmy Paris (Rapid City Central ) over Levi Stoltenburg (Pierre (TF Riggs)) Fall 3:52

285 – Ty Paulsen (Pierre (TF Riggs)) over Aren Wells (Rapid City Central ) Dec 4-3

JV Duals – Pierre (TF Riggs) is guaranteed 6th place

Match #1 Round 2: Sturgis defeated Pierre (TF Riggs) 38-29

106 – Will Van Camp (Pierre (TF Riggs)) over Evan Osborn (Sturgis) Dec 7-4

113 – Hayden Shaffer (Pierre (TF Riggs)) over Steven Permann (Sturgis) Fall 5:31

120 – Kaden Neiman (Pierre (TF Riggs)) over Covey Ulmer (Sturgis) Fall 1:57

126 – Justin Burnham (Sturgis) over Trevor Adamson (Pierre (TF Riggs)) Fall 1:18

132 – Lee Snyder (Pierre (TF Riggs)) over Tegun Spring (Sturgis) TF 15-0

138 – Austin Permann (Sturgis) over Logan Meyer (Pierre (TF Riggs)) Maj 12-2

145 – Keegan Binegar (Pierre (TF Riggs)) over Taylor Coffield (Sturgis) Fall 0:29

152 – Ash Cox (Sturgis) over Jarot Clarke (Pierre (TF Riggs)) Dec 4-1

160 – Wren Jacobs (Sturgis) over Dominic Howard (Pierre (TF Riggs)) Dec 2-0

170 – Johnny Griffee (Sturgis) over Wesley Harsma (Pierre (TF Riggs)) Fall 1:43

182 – Kelton Olson (Sturgis) over Will Van Camp (Pierre (TF Riggs)) Fall 3:43

195 – Logan Lemmel (Sturgis) over Trevor Adamson (Pierre (TF Riggs)) Fall 4:28

220 – Jarot Clarke (Pierre (TF Riggs)) over Layne Matthews (Sturgis) Dec 13-7

285 – Cully Olson (Sturgis) over Keegan Binegar (Pierre (TF Riggs)) Maj 12-3

Match #2 Round 3: Pierre (TF Riggs) defeated Rapid City Stevens 31-23

106 – Hayden Shaffer (Pierre (TF Riggs)) over Tyler Voorhees (Rapid City Stevens) Dec 9-5

113 – Double Forfeit

120 – Chase McMath (Rapid City Stevens) over Trevor Adamson (Pierre (TF Riggs)) Fall 1:01

126 – Double Forfeit

132 – Lee Snyder (Pierre (TF Riggs)) over Justin Briese (Rapid City Stevens) Maj 15-5

138 – Logan Meyer (Pierre (TF Riggs)) over Unknown (Unattached) Forf

145 – Keegan Binegar (Pierre (TF Riggs)) over Jayden Alexander (Rapid City Stevens) Fall 2:44

152 – Dominic Howard (Pierre (TF Riggs)) over Ben Rondestvedt (Rapid City Stevens) Fall 5:56

160 – Double Forfeit

170 – Patrick Rondestvedt (Rapid City Stevens) over James Lees (Pierre (TF Riggs)) TF 16-0

182 – Double Forfeit

195 – Ryan Brink (Rapid City Stevens) over Wesley Harsma (Pierre (TF Riggs)) Fall 1:17

220 – Eli Huot (Rapid City Stevens) over Trevor Hayes (Pierre (TF Riggs)) Fall 1:18

285 – Pryce Dyk (Pierre (TF Riggs)) over Tyrese Morris (Rapid City Stevens) Fall 1:18

Match #3 Round 5: Rapid City Central defeated Pierre (TF Riggs) 34-25

106 – Hayden Shaffer (Pierre (TF Riggs)) over Cooper Filipek (Rapid City Central ) Maj 14-6

113 – Kaden Neiman (Pierre (TF Riggs)) over Dawsen McCarthy (Rapid City Central ) Dec 6-5

120 – Ethan Thibeault (Rapid City Central ) over Trevor Adamson (Pierre (TF Riggs)) Fall 3:58

126 – Double Forfeit

132 – Lee Snyder (Pierre (TF Riggs)) over Unknown (Unattached) Forf

138 – Logan Meyer (Pierre (TF Riggs)) over Unknown (Unattached) Forf

145 – Keegan Binegar (Pierre (TF Riggs)) over Race Thayer (Rapid City Central ) Fall 0:39

152 – Wyatt Jungclaus (Rapid City Central ) over Dominic Howard (Pierre (TF Riggs)) TF 19-2

160 – Double Forfeit

170 – Keenan McKnight (Rapid City Central ) over James Lees (Pierre (TF Riggs)) TF 21-6

182 – Double Forfeit

195 – Nolan Smith (Rapid City Central ) over Wesley Harsma (Pierre (TF Riggs)) Fall 1:11

220 – Kobe Bradford (Rapid City Central ) over Trevor Hayes (Pierre (TF Riggs)) Fall 0:08

285 – Donavan Spencer (Rapid City Central ) over Easton Swartz (Pierre (TF Riggs)) Fall 5:59