Gov Tennis Wins 3 Duals on Friday

PIERRE, S.D. – The Pierre Governor tennis team went 3-0 on Friday in dual action at the Pierre Invitational tennis tournament at Griffin Park Courts. Pierre downed Lennox 8-1, Madison 9-0 and Aberdeen Roncalli 5-4. The Governors wrap up the tournament

today (Saturday)

Pierre defeats Lennox 8-1

1S – Jace Wernsmann (P) def Tyler Plank 10-3

2S – Jax Plank def Matthew Hanson (P) 10-1

3S – Blake Judson (P) def Joe Zacher 10-4

4S – Ryan Warne (P) def Kaleb Lunstra 10-0

5S – Grant Judson (P) def Andrew Daugherty 10-1

6S – Luke Leingang (P) def Layne Lunstra 10-2

1D – Jace Wernsmann & Ryan Warne (P) def Tyler Plank & Jax Plank 10-4

2D – Matthew Hanson & Grant Judson (P) def Joe Zacher & Andrew Daugherty 10-2

3D – Cole Nelson & Spencer Davis (P) def Kaleb Lunstra & Will Daugherty 10-6

Pierre defeats Madison 9-0

1S – Jace Wernsmann (P) def Blake Kennington 10-1

2S – Matthew Hanson (P) def Jerron Dejabet 10-0

3S – Blake Judson (P) def Nick Kessler 10-2

4S – Ryan Warne (P) def Seth Fernau 10-2

5S – Grant Judson (P) def Tyler Wardner 10-1

6S – Luke Leingang (P) def Braden Eimers 10-3

1D – Jace Wernsmann & Ryan Warne (P) def Blake Kennington & Jerron Dejabet 10-0

2D – Matthew Hanson & Grant Judson (P) def Nick Kessler & Tyler Wardner 10-1

3D – Cole Nelson & Spencer Davis (P) def Seth Fernau & Braden Eimers 10-4

Pierre def Aberdeen Roncalli 5-4

1S – Jospeh Goetz def Jace Wernsmann (P) 10-3

2S – Spencer Titus def Matthew Hanson (P) 10-8

3S – Gray Imbery def Blake Judson (P) 10-2

4S – Ryan Warne (P) def Matt Fahrni 10-4

5S – Grant Judson (P) def Gavin Heier 10-0

6S – Luke Leingang (P) def Jackson Henrich 10-2

1D – Joseph Goetz & Spencer Titus def Jace Wernsmann & Ryan Warne (P) 11-9

2D – Matthew Hanson & Grant Judson (P) def Gray Imbery & Matt Fahrni 10-5

3D – Cole Nelson & Spencer Davis (P) def Gavin Heier & Jackson Henrich 10-3