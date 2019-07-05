Friday AM Scoreboard
MAJOR LEAGUE BASEBALL
INTERLEAGUE
St. Louis 5 Seattle 4
AMERICAN LEAGUE
Cleveland 8 Kansas City 4
Detroit 11 Chi White Sox 5
Oakland 7 Minnesota 2
N-Y Yankees 8 Tampa Bay 4, 10 Innings
Boston 8 Toronto 7
Texas 9 L-A Angels 3
NATIONAL LEAGUE
Washington 5 Miami 2
Cincinnati 1 Milwaukee 0
Chi Cubs 11 Pittsburgh 3
Atlanta 12 Philadelphia 6
L-A Dodgers 5 San Diego 1
MAJOR LEAGUE SOCCER
Dallas 2 D.C. United 0
SOUTH DAKOTA SCOREBOARD
American Association Baseball
Kansas City T-Fones 6, Sioux Falls Canaries 3
Expedition League Baseball
Fremont Moo 6, Pierre Trappers 5
Casper Horseheads 10, Badlands Big Sticks
Souris Valley Sabre Dogs 8, Wheat City Whiskey Jacks 0
American Legion Baseball
Winner-Colome 6, Gregory 2
Amatuer Baseball
Yankton 4, Lesterville 3
Menno 11, Freeman 1
Corsica-Stickney 4, Platte 1