SIOUX FALLS, S.D – The Class 9AA All State Football Team was named today by the South Dakota Football Coaches Association.

Offense

Quarterback: Chase Mason, Viborg-Hurley, Jr. (6-4, 205)

Fullback/Halfback: Nick Kasten, Deuel (Sr., 5-9, 180)

Running Back: Angel Johnson, Viborg-Hurley, Jr. (5-10, 170)

Running Back: Carter Hoffman, Deuel (Jr., 5-5, 165)

Wide Receiver: Shane Andersen, Viborg-Hurley, Sr. (6-1, 190)

Wide Receiver: Nate Scieszinski, Bon Homme (Sr., 5-11, 170)

Tight End: Kamron Haase, Hamlin (Sr., 6-1, 178)

Lineman: Ethan Engen, Viborg-Hurley, Sr. (6-5, 230)

Lineman: Arthur Harrison, Lemmon/McIntosh (Sr., 6-2, 274)

Lineman: Logan Williams, Arlington/Lake Preston (Sr., 5-11, 200)

Lineman: Cole Bares, Bon Homme (Sr., 6-3, 220)

Defense

Lineman: Justin TeKrony, Deuel (Sr., 5-11, 230)

Lineman: Riley Ferry, Hanson (Jr., 6-1, 195)

Lineman: Jesse Walton, Parker (Sr., 6-4, 225)

Lineman: Kaleb Kubal, Bon Homme (Jr., 6-2, 190)

Linebacker: Cole Overgard, Viborg-Hurley, Sr. (5-9, 155)

Linebacker: Peyton Anderson, Lemmon/McIntosh (Sr., 6-2, 217)

Linebacker: Tanner Even, Parker (Sr., 6-1, 205)

Linebacker: Josh Crownover, Bon Homme (Sr., 6-4, 195)

Defensive Back: Logan Stoltenburg, Deuel (Sr., 6-2, 180)

Defensive Back: Reggie Slaba, Hanson (Sr., 6-0, 155)

Special Teams

Kicker: Hayden Spilles, Hamlin (Sr., 5-11, 202)

Punter: Caden Foxley, Platte-Geddes (Sr., 6-3, 220)

Player: Tate Gaikowski, Dakota Hills (Sr., 6-4, 205)

Player: Cameron Thue, Hamlin (Sr., 6-0, 207)

Honorable Mention

Cody Thompson (Jr., Lemmon/McIntosh); Brodee Teveldal (Sr., Baltic); Landon Schulte (Sr., Platte-Geddes); Zach Polzin (Sr., Baltic); Matt Amdahl (Sr., Dakota Hills); Justin Harms (Sr., Viborg-Hurley); Thomas Frankenhoff (Sr., Dakota Hills); Nathan Holida (Sr., Hamlin); Logan Visser (Sr., Deuel); Dylan Brandt (Sr., Deuel); Eli DeNeui (Sr., Platte-Geddes); Tell Mollman (So., Lemmon/McIntosh); Ty Kenyon (Sr., Deuel); Isaiah Portwood (Jr., Lemmon/McIntosh); Nicholas Sayler (Sr., Jones County/White River); Carson Bailey (Jr., Lemmon/McIntosh)